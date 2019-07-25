РИАМО – 25 июл. Новую платформу в сфере еды и транспорта создадут Сбербанк и Mail.ru Group, банк передаст в совместное предприятие свою долю в компании Foodplex, а Mail.ru – в Delivery Club и «Ситимобил», пишет в четверг газета «Коммерсант».

Компании планируют вложить в проект до 64 миллиардов рублей и ряд других активов. Подписать соглашение планируется осенью. Информация об этом появилась в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.

«Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 миллиардов рублей <…>. Сбербанк же внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 миллиардов рублей», – отмечается в статье.

Участники сделки прогнозируют, что стоимость предприятия при достижении целевых показателей составит 100 миллиардов рублей. Компании получат по 50% доли.

Сервисы новой платформы интегрируют в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Платформа сможет расширить географию Delivery Club, ускорить экспансию «Ситимобил», а также поможет повысить эффективность работы сервисов.

«Инвестиции в О2О-платформу (online-to-offline, привлечение клиентов в традиционные магазины из Интернета – ред.) – важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки «последней мили» в России», – заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В свою очередь гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев пояснил, что компания создаст беспрецедентные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень.