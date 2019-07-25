РИАМО – 25 июл. Руководители крупных ритейлов могут отказаться от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП), позволяющей расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов, пишет в четверг газета «Ведомости».

По сведениям издания, бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.

Свои претензии высказали в письме ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки, по данным АКОРТ, платят банкам 1–3% от суммы операций (для отдельных категорий, например, продовольственных торговых сетей с большими оборотами, ставка меньше 1%). Торговцы жаловались на дороговизну вице-премьеру Дмитрию Козаку и даже президенту Владимиру Путину. Но от регулирования тарифов по примеру США и Европы, о чем мечтали торговцы, ЦБ решил отказаться», – говорится в сообщении.

Взамен была предложена более дешевая СБП, которая позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона.

«Второй этап СБП по замыслу регулятора и по совместительству оператора системы – возможность оплачивать товары и услуги.

Расплатиться с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки – бумажную наклейку с номером счета торговца – через мобильное приложение банка, и банк покупателя переведет нужную сумму на счет магазина. Самые известные в мире сервисы приема безналичных по QR-кодам – китайские WeChat Pay и Alipay», – уточняется в материале.

Так, в мае текущего года куратор СБП, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова пояснила, что регулятор обсуждает тариф для торговых точек в СБП на уровне 0,4% (по закону ЦБ может устанавливать максимальный тариф в СБП, который могут взимать банки).

«Тот тариф, который мы обсуждаем, это порядка 0,4%, что для них (ритейлеров — ред.) является, скажем, абсолютным счастьем по сравнению с тем, сколько они платят сейчас», – заявила она в Госдуме.

Подобная мера показалась банкам несправедливой. Их основной аргумент: они часть заработанных на картах денег тратят на инфраструктуру и развитие безналичных, а ритейлеры сэкономленное на эквайринге оставят себе.

«В июле Скоробогатова рассказала, что участники рынка предложили установить тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7%. Ставка для конкретной торговой точки будет зависеть от типа товаров и услуг», – отмечается в статье.

АКИТ и АКОРТ провели тестирование СБП с банками и во многом такое «позитивное движение» было связано с тем, что в начале проекта ЦБ называл тариф в 0,3–0,4%, следует из письма. До настоящего момента ритейл был главным союзником ЦБ в продвижении расчетов через СБП.

Тем не менее банкиры своими заявлениями о необходимости повышения тарифов до 1–1,5% «дискредитировали цели и задачи СБП», уверены торговцы.