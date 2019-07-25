РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Экипаж из подмосковного Королева выступит на престижных соревнованиях по джип-триалу в Европе, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель внедорожного клуба «Леший» Денис Базанов.

Соревнования по джип-триалу «Eurotrial-2019» пройдут в Финляндии с 10 по 11 августа. Джип-триал в Европе сильно развит и популярен. От России в нынешнем году в соревнованиях примут участие восемь экипажей в том числе и из Королева.

«Соревнования пройдут в различных спортивных категориях от Д1 (оригинал) до Д5 (прототипы). От клуба «Леший» едет экипаж в составе Павла Громобоева и Дениса Базанова. Экипаж будет выступать в категории Д1. Сейчас активно тренируемся на российских соревнованиях в этой замечательной дисциплине», – сказал Базанов.

Уже сейчас на соревнования заявлено более 100 экипажей.