РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июл. Огнеборцы потушили пожар в одном из строений в ЖК «Алексеевская роща» подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 24 июля в 18:46 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, ЖК «Алексеевская роща». В 19:27 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и 11 человек.