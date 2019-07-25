РИАМО - 25 июл. Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на западе столицы, отличающегося от строящихся в наше время церквей своим минимализмом, победил в международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Храм планируют построить на Верейской улице. Известно, что жители столицы были удивлены его современными архитектурными решениями. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, религиозные постройки всегда были передовыми с точки зрения архитектуры, инженерии, эстетических качеств, и являлись зеркалом достижений своей эпохи.

«Я рад, что эта традиция продолжается, и в Москве появится храм, который отвечает духу времени и предлагает очень интересные решения. Проект уже отмечен в профессиональной среде, став победителем международного конкурса <…> в номинации Unbuilt Work», — отметил Кузнецов.

Храм спроектировали Саид Джабраилов из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, которое специализируется на общественных пространствах. Инициатором и заказчиком проекта выступил настоятель храма иеромонах Иона (Голов).

Руководитель бюро Валерий Лизунов рассказал, что он и его коллеги хотят построить храм, который будет удобен для прихожан, современен по стилю и в архитектурных решениях которого проявятся традиции псковско-новгородского зодчества. Внутри сооружения будет минимум деталей, и каждая из них будет выполнять полезные функции.

«Предусмотрены вытяжки, чтобы свечи не коптили помещение, гардероб, чтобы прихожанам не было жарко, и они не складывали куртки в пространстве для молитв. Мы попытались спроектировать храм с заботой о людях, которые будут в нем находиться», — добавил Лизунов.

Главной чертой, подчеркивающей своеобразие этой церкви, станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает бетонная алтарная апсида. Поскольку к востоку от сооружения на природоохранной территории долины реки Сетунь нет строений, то, за алтарем прихожане будут видеть сквозь стекло умиротворенный пейзаж.

Храм спроектирован по классической крестово-купольной системе. Купол плавно переходит в барабан, стены которого слегка наклонены внутрь. Стены сводов также имеют небольшой наклон. Своды, барабан и купол образуют единую сложную форму. Кровля опускается до земли, и храм как будто вырастает из нее. Крест на куполе будет сделан из триплекса с возможностью подсветки.

Премия в области религиозного искусства и архитектуры Faith & Form Awards была учреждена в 1978 году в США, чтобы отмечать лучшие архитектурные, ландшафтные, дизайнерские и художественные проекты, связанные с религией. Конкурс проводит журнал Faith & Form и Американский институт архитекторов.

Премия вручается по шести номинациям: религиозная архитектура (Religious Architecture), религиозный интерьер (Liturgical/Interior Design), религиозный ландшафт (Sacred Landscapes), проект (Unbuilt Work), религиозное искусство (Religious Arts) и студенческая работа (Student Work). В прошлом году в шорт-лист вошло 127 работ более чем десятка конфессий.