РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий высоко оценил качество ремонта подъездов дома на улице Гоголя в поселке Томилино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий проверил качество ремонта подъездов дома №38 на улице Гоголя в поселке Томилино. Домом управляет ООО «Авангард », ремонт делал подрядчик.

«Я оцениваю, что ремонт сделан добротно, качественно. Здесь поменяли плитку на первом этаже, заменили окна и почтовые ящики. Также покрасили стены, цветовую гамму согласовали с жителями», – сказал Ружицкий.

Дом №38 на улице Гоголя построили в 1965 году. В нем три подъезда. Жители попросили главу помочь с внесением дома в план капремонта.

«Я поручил специалистам, они обследуют дом. В зависимости от степени износа выберут год капремонта – 2020 или 2021 годы», – заключил Ружицкий.