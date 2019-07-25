РИАМО – 25 июл. В Москве предъявили обвинение бывшей сотруднице одной из городских компаний, ущерб от ее противоправной деятельности превысил 5 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере бывшему финансовому директору одной из московских компаний», – заявил начальник управления общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что 34-летняя жительница столицы, являясь финансовым директором одной из компаний, в период с апреля 2018 года по февраль 2019-го осуществляла хищение денежных средств, принадлежащих компании-работодателю на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

«Так, имея доступ к расчетному счету фирмы, злоумышленница путем завышения заработной платы осуществляла перевод денежных средств на свой расчетный счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению», – уточняется на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении указанного противоправного деяния и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.