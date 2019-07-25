РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. В подмосковном Подольске в одном из дворов на Бородинском бульваре приступили к строительству парковки, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В Подольске на придомовой территории на Бородинском бульваре, дом 15 начаты работы по строительству парковки на семь мест. Идет демонтаж старого асфальта тротуара и бордюров, выемка грунта, демонтаж треснутого корпуса люка колодца с заменой на новый», – говорится в сообщении.

Работы выполняются в рамках решения собрания собственников дома.