РИАМО - 25 июл. В начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«На следующей неделе нас ждет ультраполярное вторжение. Ко вторнику-среде температура упадет до 3-8 градусов в ночные часы, днем будет плюс 10-15 – это показатели конца сентября», – сказал собеседник агентства.

К следующим выходным ситуация начнет выравниваться. Температура вернется к норме – 20-22 градуса, подчеркнул он.

Такие ультраполярные холода приходят в Московский регион не чаще чем раз в 50-100 лет, отметил синоптик.

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