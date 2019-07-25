РИАМО – 25 июл. Депутаты Госдумы выступили с предложением сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах РФ, которые граничат с иностранными государствами, сообщает РИА Новости.



Накануне с такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.



«В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову он высказал мнение, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с «сильным вузом», – отмечается в статье.



В письменном обращении парламентарий также высказывает мысль о том, что

как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту.



Чернышов уверен, что, если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность, заявил депутат.

По его мнению, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Кроме того, мера поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.



Помимо этого, Чернышов предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.



«Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», – отметил депутат.