РИАМО – 25 июл. В подмосковных Котельниках представители комиссии по делам несовершеннолетних в ходе рейда выявили ведущую асоциальный образ жизни семью, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципалитета.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Котельники проверила неблагополучные семьи. В первой семье нарушение не подтверждено, во второй проверка по нарушению прав несовершеннолетних продолжается. Одна из проверенных семей продолжает вести асоциальный образ жизни», – говорится в сообщении.

В рамках постановления главы Котельников Андрея Булгакова «Подросток 2019», на территории продолжается операция «Каникулы». В рамках данной операции проверили пять семей.