РИАМО - 25 июл. На выходных в Московском регионе ожидается кратковременное потепление до 29 градусов, в субботу ожидается погода без осадков, но в воскресенье могут пройти дожди, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, в пятницу, 26 июля, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду, температура 26-28 градусов.

«В субботу, 27 июля, этот фронт будет уходить, но будет еще тепло – переменная облачность без осадков, температура от 24 до 29. В воскресенье, 28 июля, теплый сектор уходит, вернется более холодный воздух. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура от 18 до 23 градусов», – сказал Цыганков.

Он добавил, что кратковременное потепление возникло из-за циклона, который занес теплый воздух в регион.

«Стоит очередной циклон, он у нас льет. За вчерашний день в некоторых районах Московской области выпало до 25 миллиметров осадков. Влияние циклона продолжается сегодня и завтра, но плюс его в том, что он заносит нам теплый воздух», – заключил Цыганков.