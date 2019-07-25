РИАМО – 25 июл. Нежилое строение загорелось в Раменском городском округе, к месту происшествия отправили шесть единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 05:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Раменский городской округ, поселок Чулково, улица Почтовая.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человек», – говорится в сообщении.

На территории Московской области за минувшие сутки произошло 28 пожаров.