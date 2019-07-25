РИАМО - 25 июл. Матч между «Химками» и «Енисеем», прошедший 24 июля, стал самым посещаемым в четвертом туре Футбольной национальной лиги, обогнав в этом результате соревнования в Томске и Ростове-на-Дону, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«На матче в Химках между футбольными клубами «Химки» и «Енисей», завершившемся со счетом 4:0, присутствовали 4,14 тысячи зрителей», — говорится в сообщении.

Одержав четыре победы подряд на старте турнира и забивая в среднем четыре мяча за игру, «Химки» приблизились к установлению нового рекорда ФНЛ — пять побед подряд на старте. В пятом туре в воскресенье «Химки» играет в Волгограде с «Ротором».

Матч четвертого тура ФНЛ в Томске посетили 3,8 тысячи зрителей, игру «Чайки» в Ростове-на-Дону — 3,1 тысячи.

По данным «ТурСтат», 134,5 тысячи зрителей посетили матчи первых трех туров ФНЛ сезона 2019/2020, в среднем, 3,4 тысячи за матч.