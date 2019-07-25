РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июл. Граффити подольского художника Максима Демченко участвует в областном конкурсе «Культурное наследие Подмосковья. Подмосковье в лицах» на портале «Добродел», сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На портале «Добродел» идет голосование за лучшую работу в рамках Московского областного конкурса граффити «Культурное наследие Подмосковья. Подмосковье в лицах». Подольск на конкурсе представляет уже хорошо известный нам художник Максим Демченко. В конкурсе участвует его работа «Екатерина Великая», выполненная возле арки между улицей Веллинга, дом 4 и улицей Большая Зеленовская, дом 62/2», – говорится в сообщении.

По результатам голосования автору работы будет присвоена победа в специальной номинации «Народное граффити». Принять участие и проголосовать могут все желающие по ссылке.

Граффити с изображением Екатерины Великой и ее указа о присвоении Подольску статуса города появилось 11 июня ко Дню России.