РИАМО - 25 июл. В столице в нынешнем году обновят дорожную разметку на 4 тысячах объектах, общая площадь нанесения составит 3 миллиона квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства Москвы будет обновлена дорожная разметка на 4 тысячах объектов. Общая площадь нанесения превысит 3 миллиона квадратных метров», – сказал Бирюков.

Он отметил, что на данный момент дорожная разметка нанесена на основных транспортных магистралях (Ленинский проспект, Кутузовский проспект, проспект Вернадского, Каширское шоссе) и главных улицах столицы – Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Кремлевская набережная, а также около образовательных, культурных и социально значимых объектов. Кроме того, на 17415 пешеходных переходах и 7974 остановках общественного транспорта.

«Разметка на городских объектах выполняется долговечными пластичными материалами преимущественно ночью, в наименее загруженные часы, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ», – дополнил Бирюков.

В пресс-службе комитета городского хозяйства уточнили, что суммарная протяженность столичных улиц, где появится новая дорожная разметка, составит 4,5 тысячи километров, что равно расстоянию от Москвы до Лиссабона (Португалия) на автомобиле.