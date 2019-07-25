РИАМО - 25 июл. В столице в нынешнем году обновят дорожную разметку на 4 тысячах объектах, общая площадь нанесения составит 3 миллиона квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства Москвы будет обновлена дорожная разметка на 4 тысячах объектов. Общая площадь нанесения превысит 3 миллиона квадратных метров», – сказал Бирюков.
Он отметил, что на данный момент дорожная разметка нанесена на основных транспортных магистралях (Ленинский проспект, Кутузовский проспект, проспект Вернадского, Каширское шоссе) и главных улицах столицы – Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Кремлевская набережная, а также около образовательных, культурных и социально значимых объектов. Кроме того, на 17415 пешеходных переходах и 7974 остановках общественного транспорта.
«Разметка на городских объектах выполняется долговечными пластичными материалами преимущественно ночью, в наименее загруженные часы, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ», – дополнил Бирюков.
В пресс-службе комитета городского хозяйства уточнили, что суммарная протяженность столичных улиц, где появится новая дорожная разметка, составит 4,5 тысячи километров, что равно расстоянию от Москвы до Лиссабона (Португалия) на автомобиле.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии