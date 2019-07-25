РИАМО – 25 июл. Застройщику ООО «ДельтаПРО» разрешили начать продажи помещений в апарт-комплексе Ambassador Golf Club Residence, который возводится на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Комитет одобрил реализацию гражданам по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) апарт-комплекса по адресу: улица Довженко, владение 4. ООО «ДельтаПРО» (входит в Группу «Ташир») получило заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС)», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

С начала 2019 года в комитет поступило 89 заявок на получение ЗОС, по 55 из них выдано положительное заключение.

«Застройщики, зарегистрировавшие первый договор долевого участия после 20 октября 2017 года, в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками по каждому ДДУ, обязаны вносить платеж в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в размере 1,2% от цены договора», – заключается в материале.