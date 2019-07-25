РИАМО – 25 июл. Более 60 тысяч консультаций получили предприниматели в московских центрах услуг для бизнеса за шесть месяцев 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«С января 2019 года по июнь (включительно) московские предприниматели получили в центрах услуг для бизнеса свыше 60 тысяч бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения своего дела в столице. Самыми популярными темами стали меры городской поддержки, бухгалтерский учет и налогообложение», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что 16% предпринимателей за указанный период интересовались образовательными, финансовыми и имущественными программами поддержки.

Внимание 14,5% граждан было приковано вопросами налогового и бухгалтерского учета. Еще 12,5% обратившихся – участием в городских мероприятиях для бизнеса.