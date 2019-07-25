РИАМО – 25 июл. У хранимиров, героев первого экологического фэнтези, созданного писательницей и психологом Еленой Журек, появится свой гимн, его создадут на текст победителя тематического конкурса, сообщила РИАМО руководитель проекта «Хранимиры» Александра Кудзагова.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы, – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проходят уже по всей России.

«Завершился Всероссийский конкурс по созданию текста для гимна хранимиров. На конкурс пришло более трех десятков гимнов из Воронежа и Башкортостана, Рязани и Оренбуржья, Москвы и Подмосковья. Победителем стал Владимир Касаткин, поэт и писатель из Вышнего Волочка», - сказала Кудзагова.

По ее словам, музыку к гимну уже написал известный детский композитор Александр Ермолов. В ближайшее время гимн будет исполнен детским хором и представлен поклонникам книжной серии про хранимиров.

«По мотивам книг уже написаны 12 пьес, которые размещены в открытом доступе и которые можно использовать для постановки в любой школе, детском саду или детском театре России. Также созданы четыре квеста по мотивам книг, которые также со всеми необходимыми для проведения материалами выложены в интернете. А автор гимна хранимиров Владимир Касаткин уже приступил к созданию «хранимирского» мюзикла», - подчеркнула Кудзагова.

Основной посыл книг серии «Хранимиры», каждая из которых раскрывает конкретную экологическую тему, в том, что каждый ребенок может стать настоящим супергероем, внести свой вклад в спасение планеты от экологической катастрофы.