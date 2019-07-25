РИАМО – 25 июл. В столице организовали проверку по факту инцидента с девушкой-инвалидом в одном из столичных торговых центров, где сотрудники охраны силой вывели посетительницу на улицу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее в сюжете одного из телеканалов показали видеозапись, где сотрудники одного из торговых центров Москвы, применяя физическую силу, удалили из помещения торгового центра девушку.

«Также в сюжете указывается, что девушка может являться человеком с ограниченными возможностями. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Следователи проверят изложенные в сюжете факты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, на пострадавшую часто жаловались посетители ТЦ, поскольку та просила деньги и еду.