РИАМО - 25 июл. Решая для себя вопрос, уступать ли сидячее место в метро женщине, нужно руководствоваться здравым смыслом, вопросами безопасности, а также своей способностью сопереживать людям, сообщила РИАМО участница Российского феминистского объединения «ОНА» Елена Хвалина.

Ранее некоторых пассажиров московского метро возмутило аудиообъявление с призывом уступать места любым женщинам, не обязательно беременным. Недовольные назвали это дискриминацией мужчин и оскорблением самих женщин, которых приравняли к инвалидам и пожилым. С ними не согласились те, кто считает, что всегда уступать места женщинам – это проявление воспитанности и моральная обязанность настоящих мужчин.

«Если вы видите перед собой человека, которому стоит ехать сидя (а это крайне большая группа и с гендером она не очень связана), то вероятнее стоит уступить. Но входит ли сам человек в эту группу? Тогда это вопрос и эмпатии к себе», – сказала Хвалина.

По ее словам, также необходимо иметь в виду, что «неустойчивые» граждане могут упасть, покалечив себя и других пассажиров.

«И в эту категорию («неустойчивых» – ред.) сегодня можно входить (травма колена, например), а через неделю-другую – уже нет», – добавила феминистка.

По ее мнению, показательно другое – именно вопрос сидения в транспорте зачастую верховодит в гендерном неравенстве.

«Спрашивается, почему? Ответ на него, на мой взгляд, очевиден – на окне четко написано: пожилые, инвалиды, беременные женщины, пассажиры с детьми. Женщины тут представлены только в контексте определенного периода, который прибавляет им обязательный физический «вес». Хотя часто на поздних сроках очень тяжело вставать, и не все горят желанием проделывать этот кульбит ради двух-трех остановок сидя», – отметила Хвалина.

Другая участница феминистского объединения «ОНА» Дарья Большакова добавила, что ранее было принято считать, что женщина – существо хрупкое и слабое, отсюда возникла традиция уступать места женщинам.

«Требования эти устарели вместе с традициями. Теперь мы можем взглянуть на них трезво и вычленить логический каркас: уступать место стоит тому, кому тяжелее стоять. Это может быть пожилой человек, мужчина или женщина; это может быть человек, например, с тяжелыми сумками. Разумеется, это может быть и женщина – например, беременная, или это может быть мужчина или женщина с костылями или тростью», – отметила Большакова.

По ее мнению, уступать место в транспорте любой женщине необязательно, поскольку в этом нуждается вовсе не каждая женщина.

«Но если вам кажется, что женщине перед вами присесть важнее, чем вам, – смело уступайте. Точно так же не нужно тиранить себя, и если вы сильно устали, плохо себя чувствуете или ехать вам еще очень долго, а вокруг не видать нуждающихся – сидите себе и не терзайтесь. Гендерная принадлежность тут совершенно ни при чем», – заключила феминистка.