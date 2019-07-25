РИАМО – 25 июл. Полиция задержала лидера и участников организованной группы, которых подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей, занимающихся продажей продуктов питания в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому городскому округу задержаны 49-летний лидер уголовно-преступной среды по прозвищу «Олег Черный» и два участника организованной группы в возрасте 28 и 29 лет, один из которых ранее судим. Они подозреваются в вымогательстве», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она пояснила, что злоумышленники, угрожая физической расправой и порчей имущества, а также демонстрируя пистолет, систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе поселка Полуденовка, денежные средства за оказание криминального покровительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«В ходе проведения обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты: девять мобильных телефонов, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье «Беретта», нож, планшеты, сим-карты, а также пять стреляных гильз», – перечислила Петрова.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – резюмируется в сообщении.