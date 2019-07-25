РИАМО – 25 июл. По мотивам первого экологического фэнтези про хранимиров отечественный производитель напольных игр, компания Vay Toy выпустила две игры для обучения в движении: «Вторая жизнь» и «Большой пожар», игры предназначены для использования в детских садах и начальной школе, сообщила РИАМО руководитель проекта «Хранимиры» Александра Кудзагова.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы, – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проходят уже по всей России.

«Многие ученые и педагоги сходятся во мнении, что наиболее эффективно обучение в движении. Именно в движении дети развиваются: физически, интеллектуально, эмоционально. Поэтому игры про хранимиров основаны на трех принципах: развитие логики, экологическое воспитание, двигательная активность», - сказала Кудзагова.

По ее словам, в этих играх дети свободно двигаются, шагают по полю, постоянно наклоняются и приседают, а еще думают, запоминают, сравнивают, анализируют, логически мыслят, договариваются друг с другом, узнают новое.

Игра «Большой пожар» посвящена защите от лесных пожаров. Один из ребят становится огнем, остальные - хранимирами. Задача хранимиров – не дать огню выбраться за пределы игрового поля, выбирая способы тушения пожара, природные препятствия для огня, просчитывая ситуацию на несколько шагов вперед.

«Игра «Вторая жизнь» посвящена раздельному сбору отходов. Игрокам нужно рассортировать мусор, чтобы дать ему вторую жизнь, и сделать это за минимальное количество ходов. Есть разные уровни сложности. Основная цель – научить детей составлению и выполнению алгоритма», - отметила Кудзагова.

В играх представлены книги «Хранимиры. Большой пожар» и «Хранимиры. Вторая жизнь» соответственно. Книги не только погружают игроков в сюжет, но и рассказывают о важности экологически ответственного поведения. Книги одобрены министерством образования Московской области для использования в качестве дополнительной литературы для чтения и обсуждения при осуществлении образовательной деятельности по дополнительной программе экологического направления.