РИАМО – 25 июл. Во время похода в лес грибнику нужно быть полностью уверенным в том, что он берет неядовитый гриб, для этого лучше взять с собой атлас-определитель, также не стоит собирать старые, водянистые или слишком мягкие грибы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Нужно быть уверенным даже не на 100, а на 200%, что гриб не ядовит. Не собирайте неизвестные сорта и слишком молодые грибы. Не собирайте также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. Даже пригодные в пищу в этом состоянии могут повлечь отравление», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что неопытным грибникам стоит собирать исключительно грибы с ножками под шляпой. Среди них не имеется смертельно ядовитых сортов. Но все равно не будет лишним взять с собой атлас-определитель грибов. Он поможет точно сравнить растущий индивид с тем, что на иллюстрации.

«Если у вас появилось хоть зернышко неуверенности, не трогайте его», - отметил собеседник агентства.

Также не стоит собирать грибы в пластиковые пакеты, иначе они быстро испортятся и поломаются. Для сбора необходима хорошая корзина из ивняка, пропускающая воздух, или лукошко. Например, такое, в котором продается клубника.