РИАМО - 25 июл. В Москве салютами отметят 75-летие освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков, акция завершится 9 мая 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В честь этого Минобороны России организовывает 17 праздничных салютов на Поклонной горе. Все запуски проводятся в 22:00», – говорится в сообщении.

Первые залпы прозвучали еще весной, 10 апреля – в честь освобождения Одессы, а также 10 мая – в честь освобождения Севастополя.

Также уже состоялись праздничные салюты в честь Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Бреста (28 июля). На очереди салюты к годовщине освобождения Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа).

Осенью Москва поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября).

Первый в 2020 году победный салют запланирован на 17 января. Он пройдет в честь Варшавы. Кроме того, 13 февраля фейерверком отметят годовщину освобождения Будапешта, а 4 и 13 апреля – Братиславы и Вены.

2 мая салют запустят в честь взятия Берлина. Последним освобожденным европейским городом, стала Прага. Для нее праздничные залпы прогремят в День Победы – 9 мая.