РИАМО - 25 июл. Люди, отравившиеся едой из вендинговых аппаратов сети Healthy food в Москве, могут отсудить у производителя некачественной продукции компенсацию в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО ведущий юрист межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» Олег Фролов.

«Если вовремя сигнализировать в Роспотребнадзор и контролирующие органы будут проводить проверку, в ходе которой будет установлено, что продукты питания у данного продавца являются некачественными, несут угрозу здоровью, то в этом вопросе потребитель, имея на руках постановление Роспотребнадзора, может обращаться в суд и требовать компенсацию. В зависимости от обстоятельств и причиненного ущерба (допустим, кто-то не смог поехать на свадьбу) можно получить от тысячи до 30 тысяч рублей», - сказал Фролов.

Чтобы получить компенсацию, пострадавшие должны иметь на руках чек о покупке товара. Если же автомат не выдал чек, пострадавшим следует обратиться в прокуратуру.

«Отравившимся, если им не выдали чек, нужно действовать коллективно. Обращаться в органы Роспотребнадзора, а также в прокуратуру, чтобы провели проверку. Если будет проведена проверка и будут подтверждены все обстоятельства, то в этом вопросе они будут вправе рассчитывать на компенсацию. В любом случае при совершении купли-продажи должен выдаваться чек, подтверждающий сделку. Если чек не выдавался - это будет ответственность продавца, в данном случае, этой фирмы-владелицы торговых автоматов», - добавил Фролов.

Помимо прочего, пострадавшим также придется доказать, что отравление было именно от этого продукта.

«Это сделать крайне затруднительно. Потому что здесь надо собирать вплоть до образцов рвотных масс, проводить довольно дорогостоящую экспертизу, чтобы выяснить, от какого продукта все пошло. Еще один момент: доказательства нужно будет собирать на момент отравления. Когда из организма выйдут все бактерии, то провести экспертизу будет уже практически невозможно. То есть в конструкции закона получается, что когда тебе плохо, ты должен не к врачу ходить, а по адвокатам и экспертизам. А в таком состоянии никто этим не занимается. Здоровье-то важнее», - заключил юрист.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Москве, после употребления еды из вендинговых аппаратов сети Healthy food подхватил острую кишечную инфекцию 91 человек. Большинству заболевших поставили диагноз сальмонеллез. Цех по производству продукции Healthy food закрыт, проводится эпидемиологическое расследование.