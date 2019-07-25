РИАМО – 25 июл. В Орехово-Зуевском городском округе нашли мину времен Великой Отечественной войне, угрозы для жизни населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 18:30 24 июля от оперативного дежурного ЕДДС Орехово-Зуевского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО на четверг.