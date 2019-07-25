РИАМО – 25 июл. При первых признаках отравления грибами следует незамедлительно вызвать врача, до приезда скорой помощи пострадавшему следует промыть желудок, после чего непрерывно давать теплое питье или крепкий чай, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в подмосковном Чехове грибами отравилась семья из четырех человек. 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью.

«Прежде всего, необходимо промыть желудок, для этого надо дать больному выпить подряд пять-шесть стаканов воды (лучше с содой) или слабого раствора марганцовки. Затем, надавив пальцами или ложкой на корень языка, вызвать рвоту. Эту процедуру следует повторить три-пять раз. После нужно уложить больного и тепло его укутать», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при первых же признаках отравления (чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки) необходимо незамедлительно вызвать врача. До приезда помощи отравившемуся следует непрерывно давать теплое питье, а при сильной слабости - крепкий чай.

«Первые признаки отравления грибами могут появиться только через 12-14 часов. И если не принять срочных мер, упустить время, то уже через двое - трое суток с момента отравления лечение бывает чрезвычайно сложным, а порой и бесполезным», - добавил собеседник агентства.