РИАМО – 25 июл. Виртуальный гид, знакомящий с памятниками природы, истории и культуры, появился в парке «Зарядье», это широкоформатный мультимедийный экран с возможностью просмотра видео в формате 360 градусов, высота экрана – два метра, а ширина – более трех метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зритель может управлять видеорядом: поворачивать картинку вправо, влево, вверх и вниз, разворачивать модели зданий вокруг своей оси. Благодаря встроенному детектору экран считывает движения на расстоянии, до него не нужно дотрагиваться. Продолжительность одного виртуального путешествия составляет от трех до пяти минут. Необычный гид будет бесплатным.

«Ежедневно с 10:00 до 21:00 в павильоне «Медиацентр» для наших гостей будет работать интерактивный мультимедийный гид по Москве и России. В его памяти заложено более трех десятков знаковых памятников природы и архитектуры. Благодаря формату 360 градусов зрители смогут ощутить атмосферу живописной Долины гейзеров или увидеть на близком расстоянии медведей, которые ловят рыбу в ледяной воде реки Камбальной в Камчатском крае», – заявил представитель пресс-службы парка «Зарядье».

Для пользователей разработали три тематических раздела: «Архитектурный калейдоскоп», «Историческая панорама» и «Видео 360 градусов».

В разделе «Архитектурный калейдоскоп» гости могут увидеть объемные изображения таких достопримечательностей города, как храм Христа Спасителя, памятник Минину и Пожарскому, Государственный исторический музей, собор Василия Блаженного и других знаковых мест.

В разделе «Историческая панорама» представится возможность посмотреть графические панорамы Большого Москворецкого моста, первой московской электростанции, высотки на Котельнической набережной. Дополнят панораму исторические справки о том, как менялась местность и сам памятник на протяжении времени.

Совершить виртуальный тур по самым отдаленным уголкам страны позволит раздел «Видео 360 градусов». Гости смогут отправиться в Долину гейзеров на Камчатке, подняться на Эльбрус, побывать на каньоне у реки Нерал в Красноярском крае и в деталях рассмотреть извержение вулкана Ключевская сопка.

Виртуальный гид представлен на трех языках: русском, английском и китайском. Также управление экраном доступно и маломобильным гражданам.