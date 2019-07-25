РИАМО - 25 июл. По заказу «Мосприроды» в одной из особо охраняемых природных территорий столицы появится парк «Сад здоровья» (второе название - «Седьмое чувство»), сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлен тендер на создание зоны отдыха, стоимость работ составит 18,8 миллиона рублей. Точное местонахождение будущего парка пока не сообщается», - отмечается в материале.

Из конкурсной документации следует, что в саду посадят хвойные и лиственные кустарники и деревья, розы и сирень, разобьют цветники, устроят сеть тропинок и дорожек из брусчатки и гранитной высевки, создадут детскую и спортивную площадки, а также поставят деревянные скульптуры.

Предполагается, что работы по созданию сада будут завершены к зиме 2019 года.

«Мосприрода» принимает заявки от участников тендера до 31 июля, а победителя конкурсная комиссия назовет 2 августа.