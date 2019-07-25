РИАМО - 25 июл. Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха днем не превысит 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем в четверг столица и область еще останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха 23-25, по области 20-25 градусов. Возможна гроза», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление еще немного повысится и в середине дня составит 747 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Синоптики также отмечают, что такая погода не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. Однако рост атмосферного давления может спровоцировать недомогания и ухудшение состояния у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.