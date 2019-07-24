РИАМО - 24 июл. С начала 2019 года в столице выявили 149 нарушений земельного законодательства физическими лицами, из них 24 нарушения по части самовольного занятия земельных участков, сообщается на сайте управления Росреестра по Москве.

«Данный показатель на 71% превышает количество аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году, когда с января по июнь было зафиксировано 14 таких нарушений. За весь прошлый год управлением выявлены 34 факта самовольного занятия земель физическими лицами», — гвоорится в сообщении.

При этом, если в 2018 году средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла около 250 квадратных метров, в 2019-м она увеличилась в два раза - до 525 квадратных метров.

Владелец не имеет права самовольно занимать «свободную» землю рядом со своим участком. В случае выявления подобного факта государственный инспектор вручает предписание об освобождении захваченного участка.

Кроме того, при самовольном захвате для физического лица предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч рублей. В случае если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка. Помимо штрафа, устанавливается срок, в течение которого нарушения должны быть устранены.

Если нарушитель игнорирует предписание и не освобождает захваченную территорию в установленный срок, мировым судом налагается новый штраф.