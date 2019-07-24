РИАМО - 24 июл. В здании судебного участка на улице Карла Маркса в Мытищах закончили ремонт, мировой судья судебного участка №131 вновь принимает по постоянному адресу, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

«В связи с окончанием ремонта мировой судья судебного участка №131 Мытищинского судебного района 24 июля 2019 года возвращается в здание судебного участка по постоянному адресу: Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4», — говорится в сообщении.

Жителей Мытищ призвали быть внимательными.