РИАМО - 24 июл. Со среды минимальный возраст посетителей Останкинской телебашни понизится до шести лет, маленькие гости смогут понаблюдать за городом со смотровой площадки на высоте 337 метров, говорится в сообщении пресс-службы телебашни.

«Раньше на Останкинскую телебашню можно было попасть только с семи лет. Ограничение было связано с обеспечением безопасности на случай чрезвычайной ситуации. В настоящее время правила пересмотрели, и теперь возрастной ценз понижен до шести лет», — говорится в сообщении.

Маленькие гости получат возможность увидеть, как устроена башня изнутри, понаблюдать за городом со смотровой площадки 337 метров и попробовать фирменные десерты в ресторанном комплексе «7 небо».

«А те, кто в шесть лет уже успел стать первоклассником, наверняка будут в восторге от нашего интерактивного мультимедийного комплекса, размещенного на первом этаже башни», — добавляется в материале.

Самые любознательные смогут оценить метеорологические сводки, транслируемые на экраны в режиме реального времени.

Также в июле на территории Останкинской телебашни открылся парк «Путешествие в юность». Он предлагает всем посетителям 12 активных зон: от подвижных спортивных игр до песен под гитару. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.