РИАМО - 24 июл. Завод «Ростсельмаш» представил для подмосковных аграриев кормоуборочные комбайны и тракторы, а также современный зерноуборочный комбайн для легкой жатвы с минимальными потерями — технику лично опробовал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Два года назад между Минсельхозпродом Подмосковья и комбайновым заводом «Ростсельмаш» было заключено соглашение об обеспечении региона сельхозтехникой, в рамках которого компания-производитель поставляет технику для аграриев со скидкой в размере 5% дополнительно к общей скидке в размере 15%.

«Ежегодно компания поставляет нам порядка 20 зерноуборочных комбайнов и более шести кормоуборочных машин. Это составляет около 70% от общей поставки самоходных комбайнов в Подмосковье за последние три года», - сказал Разин.

Министр высоко оценил новый зерноуборочный комбайн для легкой жатвы, отметив, что он найдет хороший отклик у аграриев Подмосковья. Кроме того, он отметил, что «Ростсельмаш» планирует в дальнейшем развивать поставки техники в Подмосковье по всем имеющимся товарным группам, в том числе и по новейшим образцам высокоэффективных сельхозмашин.