РИАМО - 24 июл. Россельхознадзор привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской области за нарушение требований земельного законодательства РФ, в частности, участок был замусорен, а плодородный слой почвы был снят, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В мае ведомство провело проверку соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Агро-Центр», являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства общей площадью 52,4 гектара в городском округе Солнечногорск.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - говорится в сообщении.

На части земельного участка площадью 3,24 гектара снят и перемещен плодородный слой почвы, часть земельного участка отсыпана (загрязнена) строительным мусором (бой бетонных плит, кирпичный бой). Площадь зарастания земельного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью (репейник, одуванчик, бодяк полевой, береза и другими) составляет 0,3 гектара.

В рамках проведения проверки с части участка 3,24 гектара были отобраны образцы почвы на агрохимические показатели и отправлены на исследование в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

«Согласно протоколам испытаний отобранных образцов почвы в результате механического воздействия, а также отсыпки участка строительным мусором, произошло существенное снижение (на 50%) органического вещества, от содержания которого зависит плодородие почвы», - уточняется в материале

В июле за выявленные нарушения ООО «Агро-Центр» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

С начала 2019 года за нарушения земельного законодательства РФ по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ управлением привлечено 86 юридических лиц, общая сумма штрафов составила 29,59 миллиона рублей.