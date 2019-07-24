РИАМО - 24 июл. На востоке столицы со дна Черкизовского пруда при проведении работ по его очистке подняли легковой автомобиль, набитый оружием, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Детском Черкизовском парке идет масштабное благоустройство. Сделали детские площадки, кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком, отремонтировали регбийное поле. Будет еще универсальная площадка для игр с мячом и большая зона для воркаута», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также проводятся полная очистка и реабилитация пруда, реконструкция набережной, где тоже будут спортплощадки и прогулочные зоны.

«При очистке пруда со дна подняли легковую машину, набитую оружием. Наверное, сказалась близость известного «Черкизона», — заключил мэр.

Детский Черкизовский парк планируют открыть после благоустройства до конца месяца.