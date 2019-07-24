РИАМО - 24 июл. В клинико-диагностическую лабораторию Ступинской центральной районной больницы поступило новое оборудование для диагностики гепатитов и ВИЧ-инфекций — иммуноферментный анализатор, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Основными преимуществами нового оборудования являются скорость и точность выполнения, прежде всего, диагностики гепатитов и ВИЧ-инфекций - результат будет готов уже в день сдачи анализа. Аппарат рассчитан на 120 пробирок, соответственно, только за один раз можно сделать 120 исследований на ВИЧ, гепатит В, С, гормоны ПСА - спектр достаточно широкий», - сказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Наталья Агафонова.

Новое оборудование снимает вопрос о транспортировке анализов в другие лаборатории, что гарантирует достоверность результатов. Кроме того, иммуноферментный анализатор позволяет с высокой точностью определять целый ряд гормонов, онкологических и кардиологических маркеров, содержащихся в биологических пробах в низких концентрациях. Это очень важно для своевременной диагностики и лечения заболеваний.

Сдать анализы в клинико-диагностической лаборатории Ступинской больницы можно совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь получить направление лечащего врача. Кроме того, услугами лаборатории можно воспользоваться и на платной основе.