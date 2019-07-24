РИАМО - 24 июл. Двенадцать миллионов туристов остановились в столичных гостиницах Москвы в 2018 году, они потратили в городе 864 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за последние годы столица создала мощную инфраструктуру для развития туризма, одним из главных элементов которой является гостиничная индустрия, насчитывающая на сегодняшний день порядка 1,7 тысячи отелей и аналогичных объектов туристского размещения.

«Растущая конкуренция за туристов, более 12 миллионов которых в 2018 году останавливались в московских гостиничных объектах, дает возможность объектам размещения держать доступные цены и тем самым увеличивать туристическую привлекательность Москвы. По итогам прошлого года годовой объем туристского потребления – то есть расходов туристов в столице – оказался рекордным и составил 864 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вклад туризма в бюджетную систему с 2010 года увеличился почти в четыре раза – с 31 до 118 миллиардов рублей в 2018 году. Налоговые поступления в бюджет Москвы от гостиничной сети по итогам прошлого года приблизились к 5 миллиардам рублей.

С 2011 года Москва обновила номерной фонд, построив 53 новые гостиницы, а в 2019-2020 годах планируется к вводу еще 41 новый отель. Загрузка гостиниц в среднем стабильно увеличивается на 3,2 процентных пункта в год, и в 2018 году достигла 77%, что сравнимо с показателями самых посещаемых туристских центров мира.

Пиковая загрузка во время крупных спортивных событий и в новогодние праздники поднимается выше 90%.

«Учитывая перспективы роста туристического потока и рост загрузки столичной индустрии гостеприимства, правительство Москвы стимулирует привлечение инвестиций в развитие городской гостиничной сети. Например, для гостиничных комплексов предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций, которые уменьшают сумму платежа почти в три раза», – добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

По его словам, доходы гостиничной сети города с 2014 года выросли на 65%, или на 36 миллиардов рублей, и составили по итогам 2018 года 91 миллиард рублей.

По данным рейтинга сервиса Momondo.ru, проживание в московской гостинице в среднем обходится туристу в 5 тысяч рублей в день: в восемь раз дешевле, чем в Монако, и более чем в два раза, чем в Амстердаме, Париже и Лондоне. За московскую гостиницу категории 5 звезд туристы в Москве платят в среднем 9250 рублей, хотя в Осло, Копенгагене, Париже и Берне стоимость этой же услуги составляет от 20 до 24 тысяч рублей за ночь.

В 2018 году Москву посетили 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллионов иностранцев. Рост числа туристов в Москве, по сравнению с 2010 годом, составил 84%.

Общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в столице в 2018 году достиг 863,9 миллиарда рублей, а поступления в бюджет Москвы от туризма – 118 миллиардов рублей. С 2010 года объем туристского потребления в городе в сопоставимых ценах увеличился в 2,3 раза.

Средние расходы на поездку в Москву у иностранных туристов из дальнего зарубежья составляют 49 тысяч рублей, из ближнего зарубежья –35 тысяч рублей, у российских туристов – 23 тысячи рублей.

Поток туристов в Москву связан с фестивальной активностью города>>