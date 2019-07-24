РИАМО - 24 июл. На портале «Добродел» завершилось голосование, в ходе которого жители Подмосковья выбирали общественные территории для приоритетного благоустройства в 2020-2024 годах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Голосование проходило с 15 по 21 июля, в нем принял участие 61 муниципалитет и 291 территория. Свои голоса отдали более 19,4 тысячи человек.
«Жителям предлагалось несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании (но не менее пяти)», - говорится в сообщении.
Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, территории, набравшие наибольшее количество голосов от каждого муниципалитета, будут рассмотрены для включения в пятилетний план благоустройства.
Список территорий, набравшей наибольшее кол-во голосов:
- городской округ Балашиха, Горенский бульвар, дома 1, 3, 5,
- Ногинск, улица Декабристов, Богородский бульвар,
- городской округ Бронницы, усадьба декабристов,
- городской округ Власиха, улица Заозерная, дом 5,
- Волоколамский городской округ, детская площадка с зоной отдыха по адресу: поселок Сычево, улица Детская, дом 1,
- Воскресенск, улица Быковского (у фетровой фабрики),
- городской округ Восход, поселок Восход, зона зеленых насаждений,
- городской округ Дзержинский, Томилинский лесопарк,
- Дмитров, улица Космонавтов, ПКиО «Березовая роща»,
- городской округ Домодедово, село Растуново, общественная территория,
- городской округ Дубна, сквер у бассейна Карасик и сквер имени Журавлева (разделены бассейном),
- Егорьевск, сквер, улица А. Невского, дом 1А,
- Жуковский, улица Маяковского, бульвар,
- городской округ Зарайск, набережная реки Осетр, включая улицы Музейную, Пожарского, Первомайскую (часть),
- Ивантеевка, Первомайская площадь вблизи ДК «Юбилейный»,
- городской округ Истра, Дедовск, улица Красный Октябрь, «Массовка»,
- Кашира, благоустройство общественных территорий по улице Нижняя Набережная,
- городской округ Клин, зона отдыха у пруда (5 микрорайон),
- Коломна, бульвар на улице Дзержинского,
- городской округ Королев, территория парка у пруда усадьбы А.Н. Крафта «Костино», улица Ильича, дом 6,
- Котельники, микрорайон Ковровый, парк «Патриот», улица Новая,
- городской округ Красногорск, лесопарк «Изумрудные холмы»,
- городской округ Краснознаменск, городское озеро,
- Ленинский район, сквер «Памяти погибшим сотрудникам милиции в 1941-1945 годах»,
- Лобня, сквер по улица Жирохова, дом 2,
- Лосино-Петровский, улица 7-го ноября, парк,
- городской округ Лотошино, Лотошинский парк культуры и отдыха,
- городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, парк,
- Лыткарино, сквер по улице Ленина (пересечение улиц Ленина и Коммунистическая)
- Люберцы, поселок Томилино, парк Лапса,
- Можайск, сквер у ДК,
- Молодежный, центральный сквер,
- городской округ Мытищи, парк «Леонидовка»,
- Наро-Фоминский городской округ, Селятино, сквер по улице Больничная,
- Одинцовский городской округ, МБУК «ОПКСиО» (Центральный сквер),
- Озеры, территория за кинотеатром «Амигос»,
- Орехово-Зуево, парк 1-го мая
- Павловский Посад, пешеходная зона «Родина Павловопосадского платка» (улиуа Герцена - улица Кирова - улица Каляева - проезд Каляева – музейно-выставочный центр «Чудо шаль» - переулок Герцена),
- Подольск, пешеходная зона на улице Ленина,
- Пушкино, Центральный ПКиО,
- Пущино, зона отдыха «Фонтан»,
- Раменское, озеро Пионер,
- Реутов, улица Победы, 20, сквер за ДК «Мир»,
- Рошаль, благоустраиваемая площадь за СКЦ «Рошаль» по улице Спортивной,
- Рузский городской округ, поселок Тучково, Привокзальная площадь,
- Сергиев Посад, территория у дома №251 по проспекту Красной Армии,
- городской округ Серебряные Пруды, село Узуново, микрорайон Южный, сквер вблизи ДТ,
- Серпухов, улица Луначарского, дом 74, парк имени Олега Степана,
- городской округ Солнечногорск, Солнечногорск-7, Тимоново, зона отдыха «Тимоновский пляж»,
- городской округ Ступино, поселок Михнево, улица Московская, водный объект,
- Талдом, площадь Карла Маркса, 19,
- Фрязино, аллея у фонтана 60 лет СССР,
- Химки, парковая зона отдыха «Экоберег» в микрорайоне Левобережный,
- Черноголовка, бульвар Золотого,
- Чехов, Набережная реки Теребенька (откосы прудов),
- Шатура, пешеходная зона у дома 63 по проспекту Ильича,
- Шаховская, зона отдыха (плотина на улице Пугачевской),
- городской округ Щелково, Щелково-7, улица Неделина, прибрежная зона вблизи озер,
- Электрогорск, Советская площадь,
- Электросталь, улица Первомайская, 7а, сквер мемориальному комплексу «Катюша».
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