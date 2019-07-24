РИАМО - 24 июл. На портале «Добродел» завершилось голосование, в ходе которого жители Подмосковья выбирали общественные территории для приоритетного благоустройства в 2020-2024 годах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Голосование проходило с 15 по 21 июля, в нем принял участие 61 муниципалитет и 291 территория. Свои голоса отдали более 19,4 тысячи человек.

«Жителям предлагалось несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании (но не менее пяти)», - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, территории, набравшие наибольшее количество голосов от каждого муниципалитета, будут рассмотрены для включения в пятилетний план благоустройства.

Список территорий, набравшей наибольшее кол-во голосов:

- городской округ Балашиха, Горенский бульвар, дома 1, 3, 5,

- Ногинск, улица Декабристов, Богородский бульвар,

- городской округ Бронницы, усадьба декабристов,

- городской округ Власиха, улица Заозерная, дом 5,

- Волоколамский городской округ, детская площадка с зоной отдыха по адресу: поселок Сычево, улица Детская, дом 1,

- Воскресенск, улица Быковского (у фетровой фабрики),

- городской округ Восход, поселок Восход, зона зеленых насаждений,

- городской округ Дзержинский, Томилинский лесопарк,

- Дмитров, улица Космонавтов, ПКиО «Березовая роща»,

- городской округ Домодедово, село Растуново, общественная территория,

- городской округ Дубна, сквер у бассейна Карасик и сквер имени Журавлева (разделены бассейном),

- Егорьевск, сквер, улица А. Невского, дом 1А,

- Жуковский, улица Маяковского, бульвар,

- городской округ Зарайск, набережная реки Осетр, включая улицы Музейную, Пожарского, Первомайскую (часть),

- Ивантеевка, Первомайская площадь вблизи ДК «Юбилейный»,

- городской округ Истра, Дедовск, улица Красный Октябрь, «Массовка»,

- Кашира, благоустройство общественных территорий по улице Нижняя Набережная,

- городской округ Клин, зона отдыха у пруда (5 микрорайон),

- Коломна, бульвар на улице Дзержинского,

- городской округ Королев, территория парка у пруда усадьбы А.Н. Крафта «Костино», улица Ильича, дом 6,

- Котельники, микрорайон Ковровый, парк «Патриот», улица Новая,

- городской округ Красногорск, лесопарк «Изумрудные холмы»,

- городской округ Краснознаменск, городское озеро,

- Ленинский район, сквер «Памяти погибшим сотрудникам милиции в 1941-1945 годах»,

- Лобня, сквер по улица Жирохова, дом 2,

- Лосино-Петровский, улица 7-го ноября, парк,

- городской округ Лотошино, Лотошинский парк культуры и отдыха,

- городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, парк,

- Лыткарино, сквер по улице Ленина (пересечение улиц Ленина и Коммунистическая)

- Люберцы, поселок Томилино, парк Лапса,

- Можайск, сквер у ДК,

- Молодежный, центральный сквер,

- городской округ Мытищи, парк «Леонидовка»,

- Наро-Фоминский городской округ, Селятино, сквер по улице Больничная,

- Одинцовский городской округ, МБУК «ОПКСиО» (Центральный сквер),

- Озеры, территория за кинотеатром «Амигос»,

- Орехово-Зуево, парк 1-го мая

- Павловский Посад, пешеходная зона «Родина Павловопосадского платка» (улиуа Герцена - улица Кирова - улица Каляева - проезд Каляева – музейно-выставочный центр «Чудо шаль» - переулок Герцена),

- Подольск, пешеходная зона на улице Ленина,

- Пушкино, Центральный ПКиО,

- Пущино, зона отдыха «Фонтан»,

- Раменское, озеро Пионер,

- Реутов, улица Победы, 20, сквер за ДК «Мир»,

- Рошаль, благоустраиваемая площадь за СКЦ «Рошаль» по улице Спортивной,

- Рузский городской округ, поселок Тучково, Привокзальная площадь,

- Сергиев Посад, территория у дома №251 по проспекту Красной Армии,

- городской округ Серебряные Пруды, село Узуново, микрорайон Южный, сквер вблизи ДТ,

- Серпухов, улица Луначарского, дом 74, парк имени Олега Степана,

- городской округ Солнечногорск, Солнечногорск-7, Тимоново, зона отдыха «Тимоновский пляж»,

- городской округ Ступино, поселок Михнево, улица Московская, водный объект,

- Талдом, площадь Карла Маркса, 19,

- Фрязино, аллея у фонтана 60 лет СССР,

- Химки, парковая зона отдыха «Экоберег» в микрорайоне Левобережный,

- Черноголовка, бульвар Золотого,

- Чехов, Набережная реки Теребенька (откосы прудов),

- Шатура, пешеходная зона у дома 63 по проспекту Ильича,

- Шаховская, зона отдыха (плотина на улице Пугачевской),

- городской округ Щелково, Щелково-7, улица Неделина, прибрежная зона вблизи озер,

- Электрогорск, Советская площадь,

- Электросталь, улица Первомайская, 7а, сквер мемориальному комплексу «Катюша».