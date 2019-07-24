РИАМО - 24 июл. Участники Московского областного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья» организовали для детей из Иркутской области развлекательную программу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В детском оздоровительном лагере «Осташево» в Волоколамском городском округе находятся 170 детей из затопленных районов Иркутской области в возрасте от 7 до 15 лет.

«Стало хорошей традицией вовлечение участников форума «Я – гражданин Подмосковья» в жизнь города: концерт на площади, уборка памятников, проведение экскурсий. На сей раз творческая группа форума «ЯГП» и кураторский корпус устроили мастер-классы, спортивную и развлекательную программу для 170 детей в возрасте от 7 до 15 лет, пострадавших от наводнения в Иркутской области», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Творческая группа и кураторский корпус форума научили детишек рисовать граффити и создавать ветродуи, икебаны из фруктов и цветов. Вместе с ребятами активисты нанесли тату-аэрографию, художественно оформили воздушных змеев, расписали фрисби, а также поучаствовали в веселых стартах, историческом бою и флешмобе.

В завершении мероприятий активисты подарили детям футболки и сумки с символикой форума, а также экологические блокноты и ручки.

В Иркутской области из-за сильных дождей произошел подъем уровня рек, и в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, в которых проживали свыше 9 тысяч человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Детей из зоны затопления отправили в лагеря за пределами региона.