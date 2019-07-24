РИАМО – 24 июл. Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов вручил знак «Материнская слава» жительнице Ирине Батыровой, которая является мамой пятерых детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Знак был учрежден в 2014 году в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Батырова является мамой пятерых детей: трех дочек и двух сыновей. Старшая дочь Светлана с красным дипломом закончила медицинский колледж и сейчас поступает в институт. Средняя – Вероника – сейчас учится в гимназии №4, активно занимается спортом и принимает участие в различных творческих конкурсах», – говорится в сообщении.

Младшая дочь Кира скоро пойдет в первый класс, а братья Леша и Матвей ходят в детский сад №32.

«Ирина Батырова – счастливый человек. Она – мама пятерых прекрасных детей, которая отдает всю себя, чтобы сделать из них достойных граждан нашей страны. Искренне желаю ей крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы дети всегда были поводом для гордости», – отметил Слепцов.

К новому учебному году в подарок от администрации округа все дети получили набор школьных принадлежностей, а Ирине с супругом Виктором подарили новый телевизор.

Знаком Московской области «Материнская слава» награждаются женщины, имеющие место жительства и постоянно проживающие в Московской области не менее пяти лет, родившие (усыновившие, удочерившие) и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, местом жительства которых является Подмосковье.