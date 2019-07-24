РИАМО - 24 июл. Проверка в Жуковском показала, что в городе есть нарушения, которые нужно устранить до начала Международного авиационно-космического салона (МАКС), в частности, до 12 августа поручено покрасить и заменить дорожные бордюры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первый заместитель главы администрации Жуковского Тембот Кимов совместно с первым заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Кучеровым и административной комиссией произвели осмотр улиц, чтобы оценить уровень подготовки к МАКСу.

«В ходе проверки комиссия обнаружила нарушения, в следствии чего городским службам выдан ряд поручений, среди них покраска и замена дорожных бордюров и заборов, а также уборка смета на тротуарах. Все работы будут выполнены до 12 августа», - говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

Также с 27 августа по 1 сентября въезд в город будет ограничен. Въезд разрешат жителям Жуковского при предъявлении документа, подтверждающего местную регистрацию, служебному транспорту, а также общественному транспорту, осуществляющему перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.