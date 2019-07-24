РИАМО - 24 июл. Московский государственный областной университет и Московский физико-технический институт (МФТИ), наряду с еще 98 вузами России, подписали меморандум о сотрудничестве в сетевом проекте по обучению технологиям искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмсковья.

Мероприятия прошло в рамках закрытия образовательного интенсива «Остров 10-22» на площадке Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Как рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, вузы будут не только внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательные и научные процессы, но и заниматься разработками в сотрудничестве с ведущими IT-компаниями.

«Речь идет о запуске единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта. Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартует уже в сентябре. Проект призван объединить усилия университетов, частных и государственных организаций по созданию условий, которые обеспечат мировое лидерство России в области технологий искусственного интеллекта», - отметил Хромов.

В частности, вузам станут доступны модули, обеспечивающие освоение компетенций в области искусственного интеллекта, которые они смогут включать в образовательные программы всех уровней и направлений подготовки.

Кроме того, предполагается совместное накопление данных для формирования цифровых моделей компетенций специалистов, использующих в своей деятельности технологии ИИ, а также создание и совершенствование рекомендательных сервисов с использованием технологий ИИ, участие в создании цифрового контента и реализации образовательных активностей, обеспечивающих развитие компетенций в области ИИ.