РИАМО - 24 июл. В гинекологическое отделение Долгопрудненской центральной городской больницы министерства здравоохранения Московской области поступила экстренная пациентка с открывшимся кровотечением на фоне беременности малого срока, ее удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В настоящее время диагноз «внематочная беременность» звучит в гинекологии часто. Иногда патология может протекать незаметно, но все равно приводит к внутрибрюшному кровотечению. В особо запущенных случаях возможен летальный исход. Самое главное во внематочной беременности – вовремя ее диагностировать и принять соответствующие меры.

«Благодаря высокому уровню профессионализма и наличию необходимого оборудования для проведения высокоточных исследований нашим врачам удалось оперативно поставить диагноз – яичниковая беременность. В гинекологии такой диагноз большая редкость. Он означает, что плодное яйцо развивается непосредственно в яичнике», – сказал главный врач Иван Бутенко.

Он уточнил, что обычно, в 87% случаев, встречается трубная внематочная беременность, когда эмбрион начинает развиваться в фаллопиевой – маточной трубе. Также встречаются брюшная, шеечная и беременность в рудиментарном роге матки.

«В любом из этих случаев показано оперативное лечение в экстренном порядке», – добавил Бутенко.

Пациентку с яичниковой беременностью сразу направили на операцию с помощью лапароскопии. Данный метод позволяет меньше травмировать ткани, быстрее восстанавливаться после операции, снижает риск инфекций, возникновения спаек и расхождения швов, а также не оставляет некрасивых больших шрамов.

Врачи удалили плодное яйцо, сохранив при этом яичник и репродуктивную функцию. Уже на третий день пациентку выписали домой.