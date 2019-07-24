РИАМО - 24 июл. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова посетили Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, для библиотеки учреждения подарили книги, говорится в сообщении пресс-службы аппарата подмосковного омбудсмена.

Омбудсмены посмотрели, как организован быт подопечных социального учреждения. Директор Клинского дома-интерната Наталья Балясникова отметила, что здесь созданы максимально комфортные условия для проживания, адаптации и лечения. Есть отделения милосердия для тяжелобольных граждан, нуждающихся в постоянном уходе (таких 110 человек).

«Москалькова передала руководителю учреждения художественную литературу для библиотеки дома-интерната. Это более трехсот книг разных авторов. Федеральный омбудсмен отметила, что в ближайшее время будут переданы и аудиокниги», - говорится в сообщении.

Подопечные Клинского дома-интерната проходят разные виды социально-трудовой реабилитации, у них есть возможность заниматься на тренажерах, ходить на прогулки, проводятся мастер-классы, есть комнаты для отдыха и релаксации.

Один из корпусов учреждения был недавно открыт после капитального ремонта. Это позволит увеличить число лиц, которых может принять интернат.

Москалькова и Семенова посмотрели отделения трудовой реабилитации, комнаты отдыха, посетили жилые помещения, спортивный уголок, осмотрели благоустроенную территорию.

«Каждый пожилой человек, с которым я пообщалась, светится от счастья. Инвалиды, которым предоставлена возможность заниматься практически в тренажерном зале, творчеством. Все это, конечно, хороший пример для всех субъектов Российской Федерации того, как можно относиться к старости, пожилым людям и президентской программе «Активное долголетие», - отметила Москалькова.

По словам Семеновой, та атмосфера, тот комфорт, что сегодня созданы в Клинском доме-интернате, – это в первую очередь заслуга директора и персонала. Здесь чувствуется домашний уют.

Балясникова в рамках беседы озвучила ряд вопросов, требующих внимания и возможного решения федерального омбудсмена. Они касаются внесения изменений в законодательство в сфере социального обслуживания.

Клинский дом-интернат – медико-социальное учреждение, предназначенное для осуществления социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов I и II групп в стационарных условиях постоянного или временного проживания путем предоставления социальных услуг, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также организации питания, ухода и посильной трудовой деятельности.

На сегодняшний день в доме-интернате находится более 200 человек.