РИАМО - 24 июл. В городском округе Долгопрудный судебные приставы смогли взыскать с мужчины 980 тысяч рублей долга по алиментам, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Ранее на мужчину уже заводили два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в пользу двух бывших супруг, но погасить долг он не собирался. В итоге в 2017 году на него завели уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Тогда суд признал его вину.

«После отбытия наказания должник так и не предпринял мер по погашению образовавшейся задолженности, вследствие чего в 2019 году в отношении него повторно возбуждено два уголовных дела по статье 157 УК РФ», - говорится в сообщении.

В конце концов мужчина не захотел еще раз лишиться свободы и выплатил все долги по алиментам. Кроме того, после разъяснительных бесед с судебными приставами он устроился на постоянную работу.