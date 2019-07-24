РИАМО – 24 июл. За девять дней факельной эстафеты «Бег мира» в Московской области к ней присоединились 1,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Завершившаяся в среду московская ветка эстафеты стартовала 16 июня. На последнем ее этапе путь участников пролегал от Наро-Фоминска до Серпухова. За девять дней они преодолели более 600 километров и посетили 10 городов. В каждом из них бегуны смогли поучаствовать в различных мероприятиях, встретиться с местным населением, посетить социальные объекты и подарить подарки детям.

«В Можайске участники встретились с детьми из реабилитационного центра, организовали для них увлекательный квест и подарили подарки, а в Шаховской на встречу с факелоносцами пришли более 100 человек, которые приняли участие во флешмобе», – говорится в сообщении.

Каждый, кто хотел, подписал открытки с пожеланиями мира людям и закрепил их на большом баннере. Его перемещали из города в город вместе с эстафетой.

«Такие события, как факельная эстафета «Бег мира», пробуждают и воспитывают в людях самые добрые душевные качества. Несмотря на то, что одним из основных элементов здесь является спорт, между участниками полностью отсутствует конкуренция. Наоборот, все объединены общей идеей гармонии, единства и мира на планете», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в ходе проведения маршрута в Подмосковье стало ясно, что здесь живет множество неравнодушных и разделяющих взгляды организаторов людей. К тому же, своим примером участники мотивировали приобщиться к спорту и соблюдать здоровый образ жизни. Подмосковье с радостью проведет такую акцию и в будущем.

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