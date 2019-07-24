РИАМО – 24 июл. В магазине «Читай-город» в столичном торговом центе «Европейский» 28 июля в 16:00 начнется автограф-сессия клавишника Rammstein Флаке Лоренца, фанаты смогут подписать его книги на память, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«Специальный подарок для фанатов Rammstein от издательства «Бомбора»! Накануне большого концерта, который состоится 29 июля на стадионе «Лужники», пройдет эксклюзивная автограф-сессия Флаке!» – говорится в сообщении.

Флаке Лоренц – несменяемый клавишник и главный летописец группы Rammstein. В своих книгах он рассказывает об истории культовой немецкой группы от первых концертов перед десятком зрителей до сложнейших аудиовизуальных шоу на многотысячных стадионах.

Книга «Сегодня День рождения мира!» – откровенные дневниковые заметки о гастрольных буднях легендарного рок-коллектива: вы узнаете, что музыканты делают в гримерках, о чем перешептываются на сцене, как веселятся после концертов и чем занимаются в перерывах между выступлениями.

Вторая книга Флаке «Долбящий клавиши» – это личная история превращения советского пионера из ГДР в эпатажного клавишника в кожаных штанах и вызывающем макияже.

На автограф-сессии все желающие смогут увидеть рок-музыканта в неформальной обстановке вне сцены и подписать его книги на память.