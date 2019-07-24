РИАМО – 24 июл. В тематической зоне «Деревня смурфиков» парка «Остров мечты» в столице завершен монтаж всех аттракционов, установлены карусели «Сумасшедшее изобретение Мастера» и «Поющая карусель», «Полет с аистами» и колесо обозрения «Ветряная мельница смурфика-фермера», говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Один из установленных аттракционов – «Сумасшедшее изобретение Мастера» − это карусель, состоящая из 16 тележек с необычным дизайном: они имеют форму ягод клубники, различных сладостей и фруктовых десертов. Согласно сюжету мультсериала, Мастер – самый талантливый смурф в области разумной техники, которому нет равных в различных изобретениях», – говорится в сообщении.

Еще один яркий аттракцион – «Поющая карусель». Он представляет собой цепочную карусель с 20 посадочными местами, имеющую форму гриба с ярко-оранжевой шляпкой в стиле «Деревни смурфиков».

Третьим аттракционом, установленным в деревне, стало детское колесо обозрения, стилизованное под мельницу. Оно содержит восемь кабинок и вмещает одновременно до 32 гостей. За 2 минуты «Ветряная мельница смурфика-фермера» совершает несколько оборотов.

Производитель всех трех аттракционов – итальянская компания SBF Visa, которая уже более полувека создает детские, семейные и экстремальные аттракционы. Всего на счету компании – более 200 аттракционов, установленных в тематических парках Европы, Азии и США.

Кроме того, в зоне смурфов установили аттракцион «Полет с аистами» еще одного итальянского производителя Zamperla. С помощью аттракциона юные гости парка смогут отправиться в полет вместе со смурфами под крыльями аистов.

«Деревня смурфиков» – одна из самых зеленых зон в нашем парке, это настоящий оазис, где поселятся маленькие сказочные существа. Зона ориентирована главным образом на детей. Здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и доступны детям ростом от 1-1,1 метра», – сказал технический директор тематического парка «Остров мечты» Иван Шоль.

Он отметил, что «Деревня смурфиков» тематизирована в соответствии с историей мультфильма: персонажи будут жить в грибных домиках, каждый аттракцион также имеет свою неповторимую стилистику: это либо гриб, либо аисты, парящие над деревней, либо таинственная башня Гаргамеля, скрывающая секретную лабораторию по приготовлению волшебных зелий.

Установка аттракционов в тематической зоне началась еще в марте, сейчас завершается монтаж пятого аттракциона. Значительная часть уже прошла пусконаладочные работы. В течение июля – августа планируется закончить работы по внутренней отделке помещений и тематизации деревни, включая фасады, интерьеры, малые архитектурные формы и навигацию.

«Деревня Смурфиков» − тематическая зона в центральной части парка, которая занимает около 3,5 тысяч квадратных метров. Она включает в себя пять аттракционов, детскую игровую площадку, кафе «Сладости от Смурфетты», киоски со Смурфной ватой, сувенирный магазин «Дом Папы Смурфа». Кроме того, юные гости смогут посетить домик Смурфетты и заглянуть в окно мастерской главного изобретателя в деревне.

Смурфики – популярные во всем мире персонажи комиксов и мультфильмов. Придумал и нарисовал сказочных существ бельгийский художник Пьер Кюллифор: впервые они появились в 1958 году в журнале комиксов Le Journal de Spirou. В 2018 году смурфики отметили свой 60-летний юбилей.

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